Днепропетровская область: оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские оккупационные войска всю ночь и утром 2 ноября били по Никопольскому району Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует УНН.
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«Ночью и утром россияне снова терроризировали Никопольский район. Ударили из РСЗО по Никополю и Червоногригорьевской громаде. Предварительно, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются», - написал он в Telegram.
Детали
По словам главы региона, в остальных районах ночь прошла без «прилётов» и на эту минуту спокойно.
Дополнение
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о сбитии 6 дронов-камикадзе над областью.