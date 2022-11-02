Днепропетровская область: оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район, есть разрушения

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«Ночью и утром россияне снова терроризировали Никопольский район. Ударили из РСЗО по Никополю и Червоногригорьевской громаде. Предварительно, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются», - написал он в Telegram.



Детали



По словам главы региона, в остальных районах ночь прошла без «прилётов» и на эту минуту спокойно.

Дополнение

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о сбитии 6 дронов-камикадзе над областью.