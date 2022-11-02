Дніпропетровщина: окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські окупаційні війська всю ніч та вранці 2 листопада гатили по Нікопольському районі на Дніпропетроввщині. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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«Вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються», - написав він в Telegram.
Деталі
За словами очільника регіону, у інших районах ніч минула без «прильотів» і на цю хвилину спокійно.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про збиття 6 дронів-камікадзе над областю.