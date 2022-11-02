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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 6525 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Дніпропетровщина: окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район, є руйнування

Дніпропетровщина: окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район, є руйнування

Київ • УНН

 • 158353 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські окупаційні війська всю ніч та вранці 2 листопада гатили по Нікопольському районі на Дніпропетроввщині. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.

Цитата

«Вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються», - написав він в Telegram.

Деталі

За словами очільника регіону, у інших районах ніч минула без «прильотів» і на цю хвилину спокійно.

Доповнення

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про збиття 6 дронів-камікадзе над областю. 

Українські Національні Новини

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