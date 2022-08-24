Оккупанты ночью ракетами, "Ураганами" и "Градами" били по Днепропетровской области: есть пострадавшие

Цитата

“По нас били ракетами, “Градами” и “Ураганами”. Российская армия накрыла огнем три района - Днепровский, Никопольский и Криворожский”, – говорится в сообщении Резниченко в Telegram.

Детали

В Днепровский район, по словам главы ОВА, прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя усмирили. Информация о погибших и пострадавших выясняется.

Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и “Градов”. В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.

Резниченко также сообщил, что на Никополь россияне направили 20 снарядов. Есть разрушения жилья. Люди не пострадали. В Красногригорьевской громаде один дом уничтожен, несколько изувечены. Люди не пострадали.

В Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую громады. В селе Кошово перебита линия электропередач.

Дополнение

Оккупанты обстреляли Запорожье, вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры. Позже захватчики нанесли еще один удар по Запорожью.