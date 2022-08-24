Окупанти вночі ракетами, “Ураганами” та “Градами” били по Дніпропетровщині: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські окупанти уночі вдарили по Дніпропетровській області ракетами, з “Градів” і “Ураганів”. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“По нас били ракетами, “Градами” та “Ураганами”. Російська армія накрила вогнем три райони - Дніпровський, Нікопольський та Криворізький”, – йдеться в повідомленні Резніченка у Telegram.
Деталі
У Дніпровський район, зі слів голови ОВА, прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується.
Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та “Градів”. У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.
Резніченко також повідомив, що на Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені.
У Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.
Доповнення
Окупанти обстріляли Запоріжжя, ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури. Пізніше загарбники завдали ще одного удару по Запоріжжю.