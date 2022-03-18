Оккупанты придумали новый фейк о "минировании" СБУ больницы в Днепре. Ранее так говорили о драмтеатре в Мариуполе

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“Сегодня так называемое министерство обороны так называемой Российской Федерации выдало очередную порцию фейков. В частности, в информационное поле сделан "вброс" о том, что СБУ якобы заминировала один из корпусов городской больницы в Днепре и планирует взорвать его в то время, как над городом будет пролетать российский самолет”, - сообщили в СБУ.

По мнению ведомства, реагировать на этот бред уже нет смысла.

"Такие заявления могут быть разве что объектом клинических исследований узкопрофильных медицинских специалистов. Все попытки оккупантов переложить на украинских военных ответственность за свои преступления обречены на провал. Потому что весь мир и так понимает, кто совершает зверства и убийства мирных жителей в Украине. И то, какая ответственность ждет за это на российских захватчиков”, - отметили в Службе безопасности.

Напомним

Российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Там в это время прятались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

Позже оккупанты заявили, что “боевики батальона "Азов" ... заминировали здание театра и взорвали его”.