Окупанти вигадали новий фейк: про "мінування" СБУ лікарні у Дніпрі. Раніше так казали про драмтеатр у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На росії пустили черговий фейк про Україну, начебто Служба безпеки замінувала один із корпусів міської лікарні у Дніпрі і планує його підірвати. В СБУ вважають, що подібні заяви можуть бути об'єктом клінічних досліджень вузькопрофільних медичних фахівців, пише УНН.
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“Сьогодні так зване міністерство оборони так званої Російської Федерації видало чергову порцію фейків. Зокрема, в інформаційне поле зроблено "вкид" про те, що СБУ нібито замінувала один із корпусів міської лікарні у Дніпрі та планує підірвати його в той час, як над містом пролітатиме російський літак”, - повідомили в СБУ.
На думку відомства, реагувати на цю маячню вже немає сенсу.
“Такі заяви можуть бути хіба що об'єктом клінічних досліджень вузькопрофільних медичних фахівців. Усі спроби окупантів перекласти на українських військових відповідальність за свої злочини приречені на провал. Бо весь світ і так розуміє, хто вчиняє звірства і вбивства мирних мешканців в Україні. І те, яка відповідальність чекає за це на російських загарбників”, - зазначили у Службі безпеки.
Нагадаємо
Російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. Там у цей час переховувалися люди. За оцінками, йдеться про близько тисячу цивільних маріупольців. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.
Пізніше окупанти заявили, що “бойовики батальйону "Азов" … замінували будівлю театру та підірвали його”.