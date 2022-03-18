Оккупанты отпустили из плена поселкового голову в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Российские оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской общины в Харьковской области Виктора Терещенко, которого взяли в плен. Он находится в больнице. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Российские оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за общину и защиту национальных интересов", - написал Синегубов.
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Кроме того, Синегубов сообщил, что оккупанты не позволили провести гуманитарную помощь по определенным “зеленым коридорам”, в частности в город Изюм.
"Мы решили сделать в населенных пунктах вблизи логистические центры, далее - доставлять жителям с помощью волонтеров", - отметил он.
Дополнение
17 марта сообщалось, что российские оккупанты в Харьковской области взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко.