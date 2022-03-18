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Окупанти відпустили з полону селищного голову на Харківщині

Окупанти відпустили з полону селищного голову на Харківщині

Київ • УНН

 • 85277 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади у Харківській області Віктора Терещенка, якого взяли в полон. Він перебуває в лікарні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

"Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Щойно з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні. Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів", - написав Синєгубов.

Деталі

Окрім того, Синєгубов повідомив, що окупанти не дозволили провести гуманітарну допомогу по визначених “зелених коридорах”, зокрема до міста Ізюм.

"Ми вирішили зробити в населених пунктах поблизу логістичні центри, далі - доставляти жителям за допомогою волонтерів", - зазначив він.

Доповнення

17 березня повідомлялося, що російські окупанти у Харківській області взяли в полон селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

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