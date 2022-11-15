Оккупанты ударили по энергообъекту на Волыни – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Ковельском районе Волынской области, возможны перебои с электроснабжением. Об этом в Telegram сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, передает УНН.
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"К сожалению, имеем попадание по объекту энергетической инфраструктуры в Ковельском районе. Информацию о пострадавших выясняем. На месте работают соответствующие службы. В связи с этим на Волыни возможны перебои с электроснабжением. Запаситесь всем необходимым: вода, фонарики, павербанки и т.д.", – написал Погуляйко.
Напомним
Ранее Юрий Погуляйко сообщал о взрывах в Ковельском районе.