Оккупанты ударили по энергообъекту на Волыни – ОВА

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"К сожалению, имеем попадание по объекту энергетической инфраструктуры в Ковельском районе. Информацию о пострадавших выясняем. На месте работают соответствующие службы. В связи с этим на Волыни возможны перебои с электроснабжением. Запаситесь всем необходимым: вода, фонарики, павербанки и т.д.", – написал Погуляйко.

Напомним

Ранее Юрий Погуляйко сообщал о взрывах в Ковельском районе.