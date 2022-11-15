Окупанти вдарили по енергооб'єкту на Волині – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі Волинської області, можливі перебої з електропостачанням. Про це в Telegram повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, передає УНН.
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"На жаль, маємо влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо. На місці працюють відповідні служби. У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням. Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо", – написав Погуляйко.
Нагадаємо
Раніше Юрій Погуляйко повідомляв про вибухи на Ковельщині.