Окупанти вдарили по енергооб'єкту на Волині – ОВА

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"На жаль, маємо влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо. На місці працюють відповідні служби. У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням. Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо", – написав Погуляйко.

Нагадаємо

Раніше Юрій Погуляйко повідомляв про вибухи на Ковельщині.