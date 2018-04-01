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Оккупанты в Крыму анонсировали очередной незаконный визит депутатов из ФРГ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В аннексированом Крыму ожидают визита еще одной делегации из Германии в составе представителей партий “Левые” и “Альтернатива для Германии”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “РИА Новости”.

О визите сообщил заместитель председателя комитета “парламента” Крыма по межнациональным отношениям, председатель крымско-немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

“К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии „Левые“ и „Альтернатива для Германии“. Кроме того, от партии „Альтернатива для Германии“ будет несколько депутатов из бундестага. В делегацию также войдут немецкие бизнесмены”, — заявил чиновник.

Он также сообщил, что так называемая делегация примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет 19-21 апреля.

“Еще четыре человека прибудут из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии гораздо больше, чем мы можем сегодня принять”, — добавил он.

Гемпель подчеркнул, что в делегацию войдут около 20 человек.

Как сообщал УНН, Украина просит ФРГ отреагировать на визит немецких детей в оккупированный Крым.

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