Окупанти в Криму анонсували черговий незаконний візит депутатів з ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В анексованому Криму очікують візиту ще однієї делегації з Німеччини у складі представників партій “Ліві” і “Альтернатива для Німеччини”. Про це повідомляє УНН з посиланням на “РИА Новости”.
Про візит повідомив заступник голови комітету “парламенту” Криму з міжнаціональних відносин, голова кримсько-німецької національно-культурної автономії Юрій Гемпель.
“До нас приїдуть депутати регіональних парламентів від партії „Ліві“ і „Альтернатива для Німеччини“. Крім того, від партії „Альтернатива для Німеччини“ буде кілька депутатів з бундестагу. У делегацію також увійдуть німецькі бізнесмени”, — заявив чиновник.
Він також повідомив, що так звана делегація візьме участь у Ялтинському міжнародному економічному форумі, який пройде 19-21 квітня.
“Ще чотири людини прибудуть з Норвегії. Охочих взяти участь в економічному форумі громадян Німеччини і Норвегії набагато більше, ніж ми можемо сьогодні прийняти”, — додав він.
Гемпель підкреслив, що до делегації увійдуть близько 20 осіб.
Як повідомляв УНН, Україна просить ФРН відреагувати на візит німецьких дітей до окупованого Криму.