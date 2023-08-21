Оккупанты распространяют фейки о захвате населенного пункта Синьковка на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Пророссийские телеграмм-каналы распространяют фейковую информацию гауляйтера Харьковской области Ганчева о якобы захвате населенного пункта Синьковка, расположенного в пяти километрах от Купянска. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
Фейк сопровождается кадрами из якобы «освобожденной» Синьковки, но на самом деле это старые фото Вороново, что возле Северодонецка.
Российские войска продолжают попытки реализовать наступательные действия на Купянском направлении, сообщения о взятии Синьковки не соответствуют действительности. На направлении Ольшана-Синьковка враг остановлен, все его наступательные действия оказались тщетными.
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«Цель такой дезинформации – попытка дезориентации ВСУ и снижение морального духа жителей прифронтовых и временно оккупированных населенных пунктов Харьковской области», - говорится в сообщении.
Напомним
Россияне требуют от жителей ВОТ общаться исключительно в мессенджерах, которые за ними шпионят – ЦНС.