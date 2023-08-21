Окупанти поширюють фейки про захоплення населеного пункту Синьківка на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Проросійські телеграм-канали поширюють фейкову інформацію гауляйтера Харківської області Ганчева про начебто захоплення населеного пункту Синьківка, розташованого за п’ять кілометрів від Куп’янська. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
Фейк супроводжується кадрами з нібито «визволеної» Синьківки, але насправді це старі фото Воронового, що біля Сєвєродонецька.
Російські війська продовжують спроби реалізувати наступальні дії на Куп’янському напрямку, повідомлення про взяття Синьківки не відповідають дійсності. На напрямку Вільшана-Синьківка ворог зупинений, всі його наступальні дії виявилися марними.
Цитата
«Мета такої дезінформації – спроба дезорієнтації ЗСУ та зниження морального духу жителів прифронтових і тимчасово окупованих населених пунктів Харківської області», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Росіяни вимагають від мешканців ТОТ спілкуватись виключно у месенджерах, які за ними шпигують – ЦНС.