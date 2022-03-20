Оккупанты перебрасывают террористов для очередной попытки ликвидации высшего руководства Украины - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Российские оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства Украины. Ключевые "мишени" наемников, в частности: Президент Украины Владимир Зеленский, руководящий ОПУ Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Цитата
"Сегодня в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ПГК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины", - говорится в сообщении.
Детали
По данным разведки, путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов.
"Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль", — отмечается в сообщении.
Сообщается, что российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работу украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов.
"Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха", — информируют в разведке.
Дополнение
Украинскому руководству от источников в ФСБ стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству президента Владимира Зеленского.
В начале марта советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что за время войны было совершено более десятка покушений на Зеленского.