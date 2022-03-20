Окупанти перекидають терористів для чергової спроби ліквідації вищого керівництва України – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України. Ключові «мішені» найманців, зокрема: Президент України Володимир Зеленський, керівний ОПУ Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Цитата
«Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК «Ліга» (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України», - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними розвідки, путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.
«Ключові «мішені» найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль», - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів.
«Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху», - інформують в розвідці.
Доповнення
Українському керівництву від джерел у ФСБ стало відомо про спецоперацію кадирівців зі вбивства президента Володимира Зеленського.
На початку березня радник глави офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що за час війни було скоєно понад десяток замахів на Зеленського.