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Оккупанты перегруппировывают войска для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 88868 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Продолжается перегруппировка войск оккупантов, вероятно, для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оккупанты перегруппировывают войска для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях - Генштаб

Цитата

"российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Продолжается отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, вероятно, для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по имеющейся информации, на территории республики беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещено якобы “раненых” военнослужащих вооруженных сил российской федерации, которые получили значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

Кроме того, сообщается, что город Мелитополь временно контролируется военными и Росгвардией врага. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых осуществляет обстрелы в Запорожском направлении.

"При отходе из города Буча российские оккупационные войска осуществили минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Враг осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также проводит перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях.

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