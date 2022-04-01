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Окупанти перегруповують війська для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 88868 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Продовжується перегрупування військ окупантів, імовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти перегруповують війська для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках - Генштаб

Цитата

"Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Продовжується відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ ворога, імовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за наявною інформацією, на території республіки білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщено нібито “поранених” військовослужбовців збройних сил російської федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

Окрім того, повідомляється, що місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку.

"При відході з міста Буча російські окупаційні війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок місцевості у межах населеного пункту", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Ворог здійснює відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також проводить перегрупування для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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