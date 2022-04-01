Окупанти перегруповують війська для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Продовжується перегрупування військ окупантів, імовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Продовжується відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ ворога, імовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за наявною інформацією, на території республіки білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщено нібито “поранених” військовослужбовців збройних сил російської федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.
Окрім того, повідомляється, що місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку.
"При відході з міста Буча російські окупаційні війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок місцевості у межах населеного пункту", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Ворог здійснює відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також проводить перегрупування для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.