Оккупанты в полдень за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли Никопольский район

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“В полдень реактивной системой залпового огня враг ударил по Марганецкой громаде Никопольщины с направления Энергодара”, — говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, обошлось без потерь и разрушений.

Напомним

Прошлой ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область и Никопольский район из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. Был ранен один человек.