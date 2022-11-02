Оккупанты в полдень за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия обстреляла Никопольский район в полдень прошедших суток, передает УНН.
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“В полдень реактивной системой залпового огня враг ударил по Марганецкой громаде Никопольщины с направления Энергодара”, — говорится в сообщении.
Как отметили в командовании, обошлось без потерь и разрушений.
Напомним
Прошлой ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область и Никопольский район из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. Был ранен один человек.