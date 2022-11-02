Окупанти опівдні минулої доби вкотре обстріляли Нікопольський район

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“Опівдні реактивною системою залпового вогню ворог вдарив по Марганецькій громаді Нікопольщини з напрямку Енергодару”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в командуванні, обійшлося без втрат та руйнувань.

Нагадаємо

Минулої ночі окупанти атакували Дніпропетровську область та Нікопольський район із тяжкої артилерії та дронами-камікадзе. Було поранено одну людину.