Окупанти опівдні минулої доби вкотре обстріляли Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія обстріляла Нікопольський район опівдні минулої доби, передає УНН.
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“Опівдні реактивною системою залпового вогню ворог вдарив по Марганецькій громаді Нікопольщини з напрямку Енергодару”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в командуванні, обійшлося без втрат та руйнувань.
Нагадаємо
Минулої ночі окупанти атакували Дніпропетровську область та Нікопольський район із тяжкої артилерії та дронами-камікадзе. Було поранено одну людину.