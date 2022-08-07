Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждено шесть жилых домохозяйств

Детали

Живицкий также отметил, что после 17 часов был артобстрел окрестностей села Пески, Буринской общины, 13 прилетов.

С 18 часов было 16 прилетов из артиллерии, все – по окраине Уланово, Эсманьской общины.

По окраине села Мануховка Новослободской общины россияне открыли артиллерийский огонь 13 прилетов. Пострадали фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.

После 20 часов начался обстрел из разных видов оружия Середино-Будской общины. Бурлит пожар, обстрел продолжается.

Напомним

Российские оккупанты в субботу, 6 августа, утром обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии, были обстрелы и ночью.