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Оккупанты обстреляли Сумскую область: повреждено шесть жилых домохозяйств

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что после 13 часов начались обстрелы окрестностей села Павловка, Белопольского общества. Минометный огонь, 10 прилетов. Повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. На двух улицах отсутствует электроснабжение, ведутся работы по его восстановлению, пишет УНН.

Детали

Живицкий также отметил, что после 17 часов был артобстрел окрестностей села Пески, Буринской общины, 13 прилетов.

С 18 часов было 16 прилетов из артиллерии, все – по окраине Уланово, Эсманьской общины.

По окраине села Мануховка Новослободской общины россияне открыли артиллерийский огонь 13 прилетов. Пострадали фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.

После 20 часов начался обстрел из разных видов оружия Середино-Будской общины. Бурлит пожар, обстрел продолжается.

Напомним

Российские оккупанты в субботу, 6 августа, утром обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии, были обстрелы и ночью.

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