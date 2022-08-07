Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено шість житлових домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що після 13 години почалися обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади. Мінометний вогонь, 10 прильотів. Пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, ведуться роботи з його відновлення, пише УНН.
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Живицький також зазначив, що після 17 години був артобстріл околиць села Піски, Буринської громади, 13 прильотів.
З 18 години було 16 прильотів із артилерії, усі - по околиці Уланово, Есманьської громади.
По околиці села Манухівка Новослобідської громади росіяни відкрили артилерійський вогонь 13 прильотів. Постраждало фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.
Після 20 години почався обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Вирує пожежа, обстріл продовжується.
Нагадаємо
Російські окупанти у суботу, 6 серпня, вранці обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії, були обстріли і вночі.