Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено шість житлових домогосподарств

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 21709 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 75001 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 131101 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 131859 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 140689 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 130790 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 106006 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 104297 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 275133 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153015 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
94 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 125122 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 79848 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 47447 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 115152 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 33637 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 115259 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 275143 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 541608 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 487814 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 690499 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 10980 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 47447 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 79848 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 125122 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 148618 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено шість житлових домогосподарств

Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено шість житлових домогосподарств

Київ • УНН

 • 183027 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що після 13 години почалися обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади. Мінометний вогонь, 10 прильотів. Пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, ведуться роботи з його відновлення, пише УНН.

Деталі

Живицький також зазначив, що після 17 години був артобстріл околиць села Піски, Буринської громади, 13 прильотів.

З 18 години було 16 прильотів із артилерії, усі - по околиці Уланово, Есманьської громади.

По околиці села Манухівка Новослобідської громади росіяни відкрили артилерійський вогонь 13 прильотів. Постраждало фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.

Після 20 години почався обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Вирує пожежа, обстріл продовжується.

Нагадаємо

Російські окупанти у суботу, 6 серпня, вранці обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії, були обстріли і вночі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45