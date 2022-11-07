Оккупанты ударили из артиллерии по Сумской области: было четыре взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вечером 6 ноября российские оккупанты обстреляли из артиллерии Середино-Будскую общину в Сумской области – зафиксировано четыре взрыва. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"С вечера, около 22:00, россияне ударили из артиллерии по Середино-Будской громаде. Было 4 взрыва, без последствий", – написал Живицкий.
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По словам главы ОВА, ночь в Сумской области прошла спокойно.
Напомним
6 ноября россияне выпустили 203 снаряда и мины по приграничной Сумской области. Под обстрелами были Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.