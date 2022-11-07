Окупанти вдарили з артилерії по Сумщині: було чотири вибухи

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"Звечора, близько 22:00, росіяни вдарили з артилерії по Середино-Будській громаді. Було 4 вибухи, без наслідків", - написав Живицький.

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За словами голови ОВА, ніч на Сумщині минула спокійно.



Нагадаємо

Протягом 6 листопада росіяни випустили 203 снаряди та міни по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади.