Окупанти вдарили з артилерії по Сумщині: було чотири вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Ввечері 6 листопада російські окупанти обстріляли з артилерії Середино-Будську громаду на Сумщині – зафіксовано чотири вибухи. Про це в Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Звечора, близько 22:00, росіяни вдарили з артилерії по Середино-Будській громаді. Було 4 вибухи, без наслідків", - написав Живицький.
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За словами голови ОВА, ніч на Сумщині минула спокійно.
Нагадаємо
Протягом 6 листопада росіяни випустили 203 снаряди та міни по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади.