Оккупанты обстреляли школу в Авдеевке. Поднялся большой пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА (ОДА) Павел Кириленко сообщил, что этой ночью оккупанты обстреляли школу в Авдеевке. Поднялся большой пожар. Об этом сообщает УНН.
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Сегодня ночью оккупанты обстреляли школу номер 6 в Авдеевке снарядами РСЗО “Град” с магниевым зарядом.
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“Это уже третья школа, уничтоженная русскими в Авдеевке. Всего же на Донбасе оккупанты разрушили около двух сотен школ.
и чтобы не рассказывала их адская рашистская пропаганда о „освобождении“ и „денацификации“, правда заключается в потому, что русские орки пришли на нашу землю уничтожать и убивать. Прежде — гражданских”, — заявил Кириленко.
Добавим
Бомбардировками и обстрелами армия РФ повредила 2028 учебных заведений, из них 209 разрушено полностью.