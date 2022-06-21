Окупанти обстріляли школу в Авдіївці. Здійнялася велика пожежа

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Сьогодні вночі окупанти обстріляли школу номер 6 в Авдіївці снарядами РСЗО “Град” з магнієвим зарядом.

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“Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.

І щоб не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про „звільнення“ та „денацифікацію“, правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім — цивільних”, — заявив Кириленко.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами армія рф пошкодила 2028 закладів освіти, з них 209 зруйновано повністю.