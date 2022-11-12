Оккупанты обстреляли Херсонскую область, два человека погибли

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"Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти нелюди целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения. Такими ужасными методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой "эвакуации". Сами же военные рф прячутся по подвалам местных жителей. Нет слов... Соболезнования родным, у которых эти нелюди забрали самое дорогое", - написал Янушевич в Telegram.

Напомним

Один из полицейских саперов получил ранение во время разминирования одного из административных зданий Херсона.