Оккупанты обстреляли Херсонскую область, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок Горностаевка Каховского района Херсонской области. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти нелюди целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения. Такими ужасными методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой "эвакуации". Сами же военные рф прячутся по подвалам местных жителей. Нет слов... Соболезнования родным, у которых эти нелюди забрали самое дорогое", - написал Янушевич в Telegram.
Напомним
Один из полицейских саперов получил ранение во время разминирования одного из административных зданий Херсона.