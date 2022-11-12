Оккупанты обстреляли Херсонскую область, два человека погибли

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок Горностаевка Каховского района Херсонской области. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Цитата

"Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти нелюди целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения. Такими ужасными методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой "эвакуации". Сами же военные рф прячутся по подвалам местных жителей. Нет слов... Соболезнования родным, у которых эти нелюди забрали самое дорогое", - написал Янушевич в Telegram.

Напомним 

Один из полицейских саперов получил ранение во время разминирования одного из административных зданий Херсона.

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