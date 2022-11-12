Окупанти обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули

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"Жахливі новини із Горностаївки Каховського району. Російські окупанти із РСЗВ “Град” обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки та близько 10 будинків зазнали пошкоджень. Такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої “евакуації”. Самі ж військові рф ховаються по підвалах місцевих жителів. Немає слів… Співчуття рідним, в яких ці нелюди забрали найдорожче!", - написав Янушевич у Telegram.

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