Під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсону поранено сапера - Клименко

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"Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсону", - йдеться у повідомленні.

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Клименко додав, що на території міста працюють близько 200 поліцейських. Навколо та на території Херсону виставлені блок-пости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 листопада ввечері, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".