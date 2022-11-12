Во время разминирования одного из административных зданий Херсона ранен сапер - Клименко

Цитата

"Основная угроза сейчас заключается в массовом заминировании. 10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов сегодня получил ранения при разминировании одного из административных зданий Херсона", - говорится в сообщении.

Добавим

Клименко добавил, что на территории города работают около 200 полицейских. Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября вечером, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".