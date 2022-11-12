Во время разминирования одного из административных зданий Херсона ранен сапер - Клименко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Один из полицейских саперов получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает УНН.
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"Основная угроза сейчас заключается в массовом заминировании. 10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов сегодня получил ранения при разминировании одного из административных зданий Херсона", - говорится в сообщении.
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Клименко добавил, что на территории города работают около 200 полицейских. Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября вечером, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".