Оккупанты около 10 раз обстреляли из РСЗО позиции украинских военных и гражданские объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российские оккупанты совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«Враг совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам», - говорится в сообщении.
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Сообщается, что сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет.
«На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено», - отмечается в сообщении.
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Также Генштаб информирует о ситуации по другим направлениям:
· На Слобожанском направлении российские оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Бударки и Чугуновка Харьковской области.
· На Купянском направлении противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое на Харьковщине.
· На Лиманском направлении враг сосредотачивается на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы со всего спектра артиллерии недалеко от Макеевки и Невского Луганской области и Ямполевки и Торского в Донецкой области.
· На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает попытки наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Маринка и Новомихайловка Донецкой области.
· В Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное, что на Донбассе.
· На Запорожском направлении оккупанты обороняются. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка и Каменецкое Запорожской области.
· На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону позиций на временно занятых территориях. Не прекращает артиллерийские обстрелы населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.