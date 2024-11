Около 380 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома в Южном Судане из-за наводнений

Наводнения затронули 43 округа и спорный регион Абьей, на который претендуют как Южный Судан, так и Судан.

Пишет УНН со ссылкой на UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

Детали

От разрушительного наводнения в Южном Судане пострадали около 1,4 миллиона человек, а еще 379 000 были вынуждены покинуть свои дома.

«Более 379 000 человек были перемещены в 22 округах и Абьее», - говорится в заявлении.

Справка

Дополнение

Кроме того, растет количество случаев малярии. По данным групп помощи, Южный Судан, одна из беднейших стран мира, переживает самое сильное наводнение за последние десятилетия. Особенно пострадал север страны.

