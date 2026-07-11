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Оккупационная власть Крыма вводит 3-балльную систему оценки поведения учеников в школах - ЦНС

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Оккупационное "министерство образования" Крыма планирует с нового учебного года ввести 3-балльную систему оценки поведения. Это станет инструментом контроля за детьми и их семьями.

Оккупационная власть Крыма вводит 3-балльную систему оценки поведения учеников в школах - ЦНС

Оккупационное "министерство образования" Крыма планирует с началом нового учебного года ввести в школах 3-балльную систему оценки поведения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что формально нововведение объясняют необходимостью "улучшения воспитательного процесса", однако на практике оценка поведения станет еще одним инструментом контроля не только за детьми, но и за их семьями.

В учебных заведениях вводят отдельную систему оценивания поведения учащихся. Семьи детей с "низкими" оценками могут попасть под усиленное внимание оккупационных органов. Родителей пытаются заставить воспитывать детей в соответствии с российской государственной идеологией

- говорится в сообщении.

В ЦНС утверждают, что любые проявления украинской идентичности или отказ от участия в пропагандистских мероприятиях могут стать основанием для давления.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму стремительно углубляется кадровый кризис в образовании. Так, в Севастополе фиксируется постоянный дефицит педагогов: в каждой школе не хватает как минимум нескольких учителей, а общий некомплект по городу достигает более сотни вакансий.

Оккупанты в Крыму готовят систему альтернативной службы на 2026 год – ЦНС15.03.26, 01:06 • 15575 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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