Оккупационная власть Крыма вводит 3-балльную систему оценки поведения учеников в школах - ЦНС

Оккупационное "министерство образования" Крыма планирует с началом нового учебного года ввести в школах 3-балльную систему оценки поведения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что формально нововведение объясняют необходимостью "улучшения воспитательного процесса", однако на практике оценка поведения станет еще одним инструментом контроля не только за детьми, но и за их семьями.

В учебных заведениях вводят отдельную систему оценивания поведения учащихся. Семьи детей с "низкими" оценками могут попасть под усиленное внимание оккупационных органов. Родителей пытаются заставить воспитывать детей в соответствии с российской государственной идеологией