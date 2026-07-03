Оккупационная "власть" Керчи и Феодосии получила приказ эвакуировать документы до 3 июля - АТЕШ

Оккупационная администрация городов Керчь и Феодосия в Крыму получила срочный приказ от "центральной власти" полуострова полностью эвакуировать ценные документы и технику. Срок выполнения - до 3 июля включительно, сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Детали

Этот приказ был доведен также до сведения ряда других администраций. На фоне этого приказа некоторые чиновники, имевшие доступ к служебному бензину, внезапно "заболели", оформили отпуска по состоянию здоровья и поспешно уехали подальше - в краснодарский край - говорится в сообщении движения.

Партизаны отметили: крымские коллаборанты прекрасно понимают, что расплата за содеянное не за горами, а российская ПВО их не спасет. Движение сопротивления продолжает фиксировать каждое движение врага, собирать данные о деятельности оккупационных администраций и оперативно передавать информацию Силам обороны Украины.

Напомним

Ранее движение "АТЕШ" сообщало, что в оккупированном Крыму на АЗС закончился бензин, люди стоят в очередях по три часа. Партизаны сообщают о введении талонов и запрете провоза топлива в канистрах.