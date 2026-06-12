Оккупанты выпустили более 6 тысяч дронов и совершили почти 200 атак - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток произошло 193 боевых столкновения. Враг запустил 6,1 тыс. дронов и сбросил 193 управляемые авиабомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 61 авиационный удар – сбросил 193 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6186 дронов-камикадзе и совершил 2341 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар с применением четырех КАБ и совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Липцы.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 14 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Шийковка, Новоселовка, Среднее, Дробышево, Озерное, Торское и Новый Мир. Три из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении противник штурмовал семь раз в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закитного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в районе Федоровки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Вильное и в сторону Константиновки, Грузского.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное и Новоподгороднее. Две из этих атак еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и ранено 12, уничтожено две единицы автомобильной техники и три пушки. Также повреждено девять единиц автомобильной техники, одна РСЗО, три пушки, 76 укрытий противника и два пункта управления БпЛА. Уничтожено или подавлено 271 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении, по уточненной информации, оккупанты проводили два штурмовых действия в районах Злагоды и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 25 атак оккупантов, три из них еще продолжаются. Враг проводил штурмовые действия в сторону Рыбного, Воздвижевки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветкового, Железнодорожного, Ровнополья, Варваровки, Горького, Мирного, Доброполья и Чаривного.

На Ореховском направлении противник четыре раза штурмовал в районе Щербаков и Степногорска. Одна из этих атак еще продолжается.

На Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб