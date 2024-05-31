Оккупанты в течение дня враг 5 раз били дронами-камикадзе по Никопольщине: что известно

В течение дня враг 5 раз бил дронами-камикадзе по Никопольщине. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

По словам Лысака, больше всего ударов враг нанес по райцентру. Попал и по Покровской общине. Там занялась сухая трава. Пожар спасатели потушили.

"Обошлось без погибших и пострадавших", - уточнил Лысак.

За ночь враг дважды обстрелял Днепропетровскую область, обошлось без жертв