Окупанти протягом дня ворог 5 разів били дронами-камікадзе по Нікопольщині: що відомо
Київ • УНН
За даними голови Дніпропетровської ОВА,пПротягом дня ворог 5 разів бив дронами-камікадзе по Нікопольщині. Минулося без загиблих та постраждалих.
Протягом дня ворог 5 разів бив дронами-камікадзе по Нікопольщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
За словами Лисака, найбільше ударів ворог завдав по райцентру. Поцілив і по Покровській громаді. Там зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники загасили.
"Минулося без загиблих та постраждалих", - уточнив Лисак.
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