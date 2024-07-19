Из-за нехватки желающих работать на оккупированных территориях Украины, россия поднимает выплаты врачам, которые согласятся работать в захваченных регионах. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Москва вынуждена поднять вдвое оплату врачей, фельдшеров и другого медперсонала, который отправляется на временно оккупированные территории обслуживать оккупантов. причиной является дефицит желающих, а местные преимущественно не желают сотрудничать с врагом или вообще покинули территории - заявили в в Противостоянии.

Кроме заработной платы кремль повысил единовременные выплаты за переезд на постоянной основе.

Если раньше этническим русским платили миллион рублей за заселение Украины, то сейчас эта сумма уже составляет два миллиона.

В то же время в Центре национального сопротивления подчеркивают, что "каждый гастролер" на службе кремля является врагом и законной целью для сил Движения Сопротивления,

Напомним

В Центре нацсопротивления заявили, что из-за нехватки врачей на оккупированных территориях Украины, российские захватчики привозят медицинские бригады из отдаленных регионов, таких как якутия и карелия, для оказания медицинских услуг.