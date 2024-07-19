Киев • УНН
Из-за нехватки желающих работать на оккупированных территориях Украины, Россия увеличивает выплаты медперсоналу. Оккупанты повысили зарплаты и единовременные выплаты за переезд, но местные не желают сотрудничать.
Из-за нехватки желающих работать на оккупированных территориях Украины, россия поднимает выплаты врачам, которые согласятся работать в захваченных регионах. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Москва вынуждена поднять вдвое оплату врачей, фельдшеров и другого медперсонала, который отправляется на временно оккупированные территории обслуживать оккупантов. причиной является дефицит желающих, а местные преимущественно не желают сотрудничать с врагом или вообще покинули территории
Кроме заработной платы кремль повысил единовременные выплаты за переезд на постоянной основе.
Если раньше этническим русским платили миллион рублей за заселение Украины, то сейчас эта сумма уже составляет два миллиона.
В то же время в Центре национального сопротивления подчеркивают, что "каждый гастролер" на службе кремля является врагом и законной целью для сил Движения Сопротивления,
Напомним
В Центре нацсопротивления заявили, что из-за нехватки врачей на оккупированных территориях Украины, российские захватчики привозят медицинские бригады из отдаленных регионов, таких как якутия и карелия, для оказания медицинских услуг.