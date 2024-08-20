Оккупанты ударили по детскому кафе в Запорожской области: три ребенка ранены, один - в тяжелом состоянии
Киев • УНН
Армия рф атаковала детское кафе в Малокатериновке Запорожской области. В результате удара трое детей получили ранения, один ребенок в тяжелом состоянии.
Армия рф ударила по детскому кафе в Запорожской области, трое детей получили ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Трое раненых детей, один из них в тяжелом состоянии. Таковы последствия российского удара по Малокатериновке Запорожской области", - сообщил Федоров.
По словам главы ОВА, враг попал прямо в детское кафе.
"Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить", - резюмировал он.
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