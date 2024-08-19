Оккупанты 333 раза обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области

Армия рф за прошедшие сутки нанесла 333 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. В частности, атаковала 223 БПЛА. Обошлось без пострадавших. Есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в понедельник председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

«В течение суток оккупанты 333 раза били по 10 населенным пунктам Запорожской области», - написал Федоров в Telegram.

По его словам, войска рф осуществили авиационные удары по Каменскому и Гуляйполю.

223 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Новониколаевку.

Кроме того, 4 обстрела РСЗО накрыли Роботино и Левадное.

Также 104 вражеских артобстрела нанесены по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Долинки и Левадного.

«Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», - рассказал Федоров.

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