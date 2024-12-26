Оккупанты создали программу для выезда украинских детей на обучение в рф
Киев • УНН
Оккупанты создали специальную программу "университетские смены" для вербовки украинских школьников с ВОТ. За 2024 год около 3700 детей из оккупированной Донецкой области вывезли на экскурсии и консультации по поступлению в российские вузы.
российские оккупанты продолжают вербовать украинских детей на ВОТ по выезду в рф на обучение. Для этого россияне создали специальную программу. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что за 2024 год около 3700 украинских детей с ВОТ Донетчины под патронатом кремлевского "движения первых" вывезли на экскурсию и консультацию по поступлению в российские университеты.
Враг подвел итоги программы "университетские смены" (университетские смены), которая занимается организацией поступления старшеклассников с временно оккупированных территорий в российские ВУЗы
По информации ЦНС, враг обещает в россии льготные программы поступления по результатам отбора детей с лучшими способностями.
В ЦНС также отметили, что пока неизвестно, сколько детей приняли предложение оккупантов.
Напомним,
На оккупированных территориях Донецкой области открывают центры популяризации русского языка и культуры. Оккупанты планируют разместить такие пропагандистские центры в каждой библиотеке региона.