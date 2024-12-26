Оккупанты создали программу для выезда украинских детей на обучение в рф

ukenru
Эксклюзив
Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)
 • 80492 просмотра

Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)

Эксклюзив
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
 • 131368 просмотра

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
 • 126149 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 179174 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 147825 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 181037 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 137127 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 117871 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 116024 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 168006 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завтра в Украине будут действовать графики отключений: когда не будет света

Завтра в Украине будут действовать графики отключений: когда не будет света

 • 30460 просмотра
В Киеве станцию метро "Лыбедская" закрыли на вход: обувь пассажира попала в механизм эскалатора

В Киеве станцию метро "Лыбедская" закрыли на вход: обувь пассажира попала в механизм эскалатора

 • 21307 просмотра
Кэллог о массированной атаке рф по Украине: наносить масштабные удары на Рождество неправильно

Кэллог о массированной атаке рф по Украине: наносить масштабные удары на Рождество неправильно

 • 35700 просмотра
После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

 • 51482 просмотра
Зеленский зажег ханукальные свечи с раввинами Украины на меноре от Милея

Зеленский зажег ханукальные свечи с раввинами Украины на меноре от Милея

 • 20349 просмотра
публикации
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
Эксклюзив

 • 131368 просмотра
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 179174 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 181037 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 168006 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 162776 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

 • 51482 просмотра
5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

 • 75717 просмотра
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

 • 83661 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

 • 82340 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

 • 99870 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Оккупанты создали программу для выезда украинских детей на обучение в рф

Оккупанты создали программу для выезда украинских детей на обучение в рф

Киев  •  УНН

 • 783 просмотра

Read in English

Оккупанты создали специальную программу "университетские смены" для вербовки украинских школьников с ВОТ. За 2024 год около 3700 детей из оккупированной Донецкой области вывезли на экскурсии и консультации по поступлению в российские вузы.

российские оккупанты продолжают вербовать украинских детей на ВОТ по выезду в рф на обучение. Для этого россияне создали специальную программу. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что за 2024 год около 3700 украинских детей с ВОТ Донетчины под патронатом кремлевского "движения первых" вывезли на экскурсию и консультацию по поступлению в российские университеты.

Враг подвел итоги программы "университетские смены" (университетские смены), которая занимается организацией поступления старшеклассников с временно оккупированных территорий в российские ВУЗы

- говорится в заметке ЦНС.

По информации ЦНС, враг обещает в россии льготные программы поступления по результатам отбора детей с лучшими способностями. 

В ЦНС также отметили, что пока неизвестно, сколько детей приняли предложение оккупантов.

Напомним,

На оккупированных территориях Донецкой области открывают центры популяризации русского языка и культуры. Оккупанты планируют разместить такие пропагандистские центры в каждой библиотеке региона.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
donetskДонецк