Оккупанты создали программу для выезда украинских детей на обучение в рф

российские оккупанты продолжают вербовать украинских детей на ВОТ по выезду в рф на обучение. Для этого россияне создали специальную программу. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что за 2024 год около 3700 украинских детей с ВОТ Донетчины под патронатом кремлевского "движения первых" вывезли на экскурсию и консультацию по поступлению в российские университеты.

Враг подвел итоги программы "университетские смены" (университетские смены), которая занимается организацией поступления старшеклассников с временно оккупированных территорий в российские ВУЗы - говорится в заметке ЦНС.

По информации ЦНС, враг обещает в россии льготные программы поступления по результатам отбора детей с лучшими способностями.

В ЦНС также отметили, что пока неизвестно, сколько детей приняли предложение оккупантов.

Напомним,

На оккупированных территориях Донецкой области открывают центры популяризации русского языка и культуры. Оккупанты планируют разместить такие пропагандистские центры в каждой библиотеке региона.