Захватчики заняли базы отдыха Азовского побережья и рекламируют жителям "курорты Кавказа", а детей с временно оккупированных территорий везут на "отдых" в отдаленные регионы рф. Об этом глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, россияне превратили Азовское побережье в пределах оккупированной территории Запорожской области в милитарную зону: базы отдыха заняты оккупантами, выход в море запрещен, часть пляжей закрыта.

Федоров отмечает, что детей с временно оккупированных территорий россияне везут на "отдых" в отдаленные регионы рф, например, кабардино-балкарии, чечни и тому подобное.

Взрослым оккупанты предлагают "курорты Кавказа". Зато заманивают на ТОТ отдыхающих из ростовской, самарской, тюменской и иркутской областей, чтобы было за чьими спинами прятать военную технику и личный состав врага.

Напомним

российские захватчики в оккупированном Мелитополе усиливают имущественное давление на жителей, организуя рейды и фильтрацию с целью выявления "бесхозного имущества", его изъятия и распоряжения по собственному усмотрению для заселения военных или приезжих рабочих или последующей продажи.