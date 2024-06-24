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Окупанти зруйнували рекреаційну інфраструктуру Азовського узбережжя і рекламують людям "курорти Кавказу" - Федоров

Київ • УНН

 • 27808 перегляди

російські окупанти зруйнували рекреаційну інфраструктуру на Азовському узбережжі, окупували курорти, заборонили доступ до моря, закрили пляжі і рекламують жителям "курорти Кавказу".

Окупанти зруйнували рекреаційну інфраструктуру Азовського узбережжя і рекламують людям "курорти Кавказу" - Федоров

Загарбники зайняли бази відпочинку Азовського узбережжя і рекламують мешканцям "курорти Кавказу", а дітей з тимчасово окупованих територій везуть на "відпочинок" до віддалених регіонів рф. Про це голова Запорізької ОДА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

За його словами, росіяни перетворили Азовське узбережжя в межах окупованої території Запорізької області на мілітарну зону: бази відпочинку зайняті окупантами, вихід в море заборонений, частина пляжів закрита.

Федоров зазначає, що дітей з тимчасово окупованих територій росіяни везуть на "відпочинок" до віддалених регіонів рф, наприклад, кабардино-балкарії, чечні тощо.

Дорослим окупанти пропонують "курорти Кавказу". Натомість заманюють на ТОТ відпочивальників з ростовської, самарської, тюменської та іркутської областей, щоб було за чиїми спинами ховати воєнну техніку і особовий склад ворога.

Нагадаємо

російські загарбники в окупованому Мелітополі посилюють майновий тиск на мешканців, організовуючи рейди та фільтрацію з метою виявлення "безхазяйного майна", його вилучення та розпорядження на власний розсуд для заселення військових чи приїжджих робітників або подальшого продажу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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