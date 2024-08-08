Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

российские военные продолжают атаковать мирные населенные пункты Херсонщины - Антоновку и Берислав, есть раненые, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

По данным ОВА, час назад оккупанты обстреляли Берислав. Тяжелые травмы получил 71-летний местный житель. У него - травматическая ампутация плеча и перелом бедра. Мужчину госпитализировали в больницу.

Еще один пострадавший - в Антоновке. В результате атаки вражеского дрона ранения получил мужчина, 58 лет. У него диагностировали взрывную травму и ранение ноги. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Кількість поранених від атак рф у Херсонській громаді зросла до 14