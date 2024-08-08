Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые
Киев • УНН
российские военные атаковали Берислав и Антоновку на Херсонщине. В результате обстрела 71-летний мужчина получил тяжелые травмы в Бериславе, а 58-летний мужчина ранен дроном в Антоновке.
российские военные продолжают атаковать мирные населенные пункты Херсонщины - Антоновку и Берислав, есть раненые, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
По данным ОВА, час назад оккупанты обстреляли Берислав. Тяжелые травмы получил 71-летний местный житель. У него - травматическая ампутация плеча и перелом бедра. Мужчину госпитализировали в больницу.
Еще один пострадавший - в Антоновке. В результате атаки вражеского дрона ранения получил мужчина, 58 лет. У него диагностировали взрывную травму и ранение ноги. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.
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