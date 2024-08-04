Количество раненых от вражеских атак в Херсонской общине вчера, 3 августа. возросло до 14. Госпитализирован мужчина, который получил травмы от взрывчатки, сброшенной с дрона в Антоновке. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

"В Херсонской громаде до 14 увеличилось количество раненых вчера в результате вражеских атак. Сейчас госпитализирован мужчина 1972 г.р. с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча", - написал Мрочко в Telegram.

По словам Мрочко, мужчина получил травмы вчера около 20.00 в Антоновке, на которую россияне сбросили взрывчатку с дрона.

Дополнение

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в воскресенье утром сообщал, что за сутки в результате вражеских обстрелов 15 человек получили ранения, среди которых есть ребенок.