Оккупанты планируют штурм в районе агрегатного завода в Волчанске - ОТГ "Харьков"

В Волчанске Харьковской области враг осуществляет подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе агрегатного завода. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков", передает УНН.

Детали

Как сообщается, для штурма противник привлек дополнительный личный состав отряда "Шторм" 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии. Также провел мероприятия логистического обеспечения.

Также в ОТГ "Харьков" рассказали, что в районе населенного пункта Глубокое враг осуществлял минирование местности. В подразделениях 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ, задействованных на данном направлении, отмечается низкое морально-психическое состояние.

В свою очередь, Силы обороны адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Как сообщается, потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 115 человек.

Также в операционной зоне ОТГ "Харьков" враг потерял уничтоженными и поврежденными 56 единиц вооружения и военной техники, в частности: 1 танк, 1 боевая бронированная машина, 4 артиллерийских систем, 25 автомобилей, 5 единиц специальной техники, 20 БпЛА.

Уничтожено: 67 укрытий личного состава противника, 1 стартовая площадка запуска БпЛА, 2 места хранения боекомплекта.

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