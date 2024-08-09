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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты планируют штурм в районе агрегатного завода в Волчанске - ОТГ "Харьков"

Оккупанты планируют штурм в районе агрегатного завода в Волчанске - ОТГ "Харьков"

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 11:24  •  12790 просмотра

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Российские войска планируют штурм в Волчанске, в частности в районе агрегатного завода. Привлечен дополнительный личный состав и проведены мероприятия логистического обеспечения.

В Волчанске Харьковской области враг осуществляет подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе агрегатного завода. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков", передает УНН.

Детали

Как сообщается, для штурма противник привлек дополнительный личный состав отряда "Шторм" 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии. Также провел мероприятия логистического обеспечения.

Также в ОТГ "Харьков" рассказали, что в районе населенного пункта Глубокое враг осуществлял минирование местности. В подразделениях 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ, задействованных на данном направлении, отмечается низкое  морально-психическое состояние.

В свою очередь, Силы обороны адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Как сообщается, потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 115 человек.

Также в операционной зоне ОТГ "Харьков" враг потерял уничтоженными и поврежденными 56 единиц вооружения и военной техники, в частности: 1 танк, 1 боевая бронированная машина, 4 артиллерийских систем, 25 автомобилей,  5 единиц специальной техники, 20 БпЛА.

Уничтожено: 67 укрытий личного состава противника, 1 стартовая площадка запуска БпЛА,  2 места хранения боекомплекта.

101 бойове зіткнення на фронті: найбільше атак на Покровському напрямку9 августа 2024, 05:58 • 25196 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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