Отправку детей с Луганщины в военные лагеря россияне назвали "шефской помощью" так называемой "лнр", в Алчевске между домов образуются стихийные свалки. Об этом сообщили в сводке Луганской ОВА 31 июля, передает УНН.

Детали

Как сообщается, школьники из оккупированного Беловодска продолжают находиться в палаточном военно-патриотическом лагере "юных армейцев", который обустроен в новосибирской области.

"Отправку детей в возрасте от 11 до 17 лет в этот лагерь, где боевые офицеры обучают их тактической, огневой, строевой подготовке, в рф называют шефской помощью так называемой "лнр". А еще всем детям необходимо сдать нормы "ГТО" - то, о чем не знают даже их родители", - рассказал начальник областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, обучение в лагере, который расположен недалеко от полигона, происходит в рамках федерального проекта "Лица дружбы". По программе, детей ожидают неформальные встречи с участниками войны в Украине.

Добавим

Относительно ситуации с безопасностью, то по данным ОВА, за прошедшие сутки враг 10 раз атаковал вблизи Невского и Макеевки. В бег этих населенных пунктов россияне совершили 105 обстрелов. Применяли артиллерию и беспилотники.

Дополнение

Также в ОВА рассказали, что в захваченном 10 лет назад Алчевске местные коммунальщики не вывозят из кварталов мусор. Из-за этого между домов образуются стихийные свалки. На многочисленные жалобы реакция оккупационных властей отсутствует. Мусор во дворах накапливается неделями.

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