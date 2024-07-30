На захваченных территориях враг в очередной раз провел пропагандистские мероприятия, призванные ассимилировать и стереть национальные идентичности участникам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированном Крыму состоялся очередной пропагандистский фестиваль под названием "таврида.арт". Вражеские власти представляют это мероприятие как многонациональный фестиваль искусств, привлекая молодежь из разных регионов, включая захваченные территории Украины. В этом году фестиваль собрал более 60 тысяч участников.

Подобные мероприятия являются примером того, как террористическая страна пытается создать иллюзию поддержки среди молодежи и продемонстрировать "гармонию" различных культур под своим влиянием. Однако, в действительности вопрос национальных меньшинств в рф часто связан с притеснениями и ассимиляцией. На "таврида.арт" страна-агрессор снова стремилась представить свою версию культурного единства, стирая различия и национальные идентичности, превращая молодых людей в однородных граждан без корней.

В то же время, в Бердянске прошло другое пропагандистское мероприятие под названием "юг молодой". Этот форум собрал молодых сторонников путинского режима, предлагая им перспективы карьерного роста и успешной учебы. Мероприятие открыто поддерживает националистические идеи и направлено на формирование лояльности к действующей власти среди молодежи, использует методы, напоминающие тоталитарные практики.

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