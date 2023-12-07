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Оккупанты обстреляли Тягинку на Херсонщине: четверо пострадавших, медики борются за жизнь одного из них

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 11:09  •  21278 просмотра

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Российские войска обстреляли Тягинку Херсонской области, ранив четырех человек; один из них находится в критическом состоянии.

Российские войска сегодня обстреляли Тягинку Херсонской области. В результате атаки травмировались четыре человека. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

В полдень российская армия атаковала Тягинку. Пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии в больницу доставили 67-летнего местного жителя. Медики борются за его жизнь

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, состояние других раненых оценивают как средней тяжести. Это 63-летняя женщина и двое мужчин, 53 и 37 лет.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки 88 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Целили в жилые кварталы и сооружения насосной станции. Обошлось без пострадавших.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Окупанти обстріляли Тягинку на Херсонщині: четверо постраждалих, медики борються за життя одного з них
Occupants shelled Tyahynka in Kherson region: four wounded, doctors are fighting for the life of one of them
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