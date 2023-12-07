Оккупанты обстреляли Тягинку на Херсонщине: четверо пострадавших, медики борются за жизнь одного из них

Российские войска сегодня обстреляли Тягинку Херсонской области. В результате атаки травмировались четыре человека. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

В полдень российская армия атаковала Тягинку. Пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии в больницу доставили 67-летнего местного жителя. Медики борются за его жизнь - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, состояние других раненых оценивают как средней тяжести. Это 63-летняя женщина и двое мужчин, 53 и 37 лет.

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Российские войска за прошедшие сутки 88 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Целили в жилые кварталы и сооружения насосной станции. Обошлось без пострадавших.