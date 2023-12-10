Оккупанты обстреляли из артиллерии акваторию Очакова из артиллерии
Киев • УНН
9 декабря российские войска обстреляли побережье и акваторию Очакова, а также поселок Куцуруб, в результате чего никто не пострадал.
Российская армия 9 декабря из артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляла побережье и акваторию Очакова Очаковской общины. Кроме того, российские военные ударили по населенному пункту Куцурубской громады. Раненых и погибших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Вчера, 9 декабря, в 10:55 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и в 18:17 удары из реактивных систем залпового огня по побережью г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет
Также вчера в 23:45 под артиллерийским огнем было с. Солончаки Куцурубской общины. Пострадавших нет.
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Оккупанты обстреляли из артиллерии акваторию Очакова из артиллерии
9 декабря российские войска обстреляли побережье и акваторию Очакова, а также поселок Куцуруб, в результате чего никто не пострадал.
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