Оккупанты обстреляли из артиллерии акваторию Очакова из артиллерии

Российская армия 9 декабря из артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляла побережье и акваторию Очакова Очаковской общины. Кроме того, российские военные ударили по населенному пункту Куцурубской громады. Раненых и погибших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Вчера, 9 декабря, в 10:55 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и в 18:17 удары из реактивных систем залпового огня по побережью г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет

говорится и сообщении.

Также вчера в 23:45 под артиллерийским огнем было с. Солончаки Куцурубской общины. Пострадавших нет.

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